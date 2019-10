Le bar Midnight Blue verra le jour dans Saint-Roch

Une nouvelle discothèque ouvrira dans Saint-Roch avec l’objectif de faire revivre les années 80 et 90, et « faire connaître aux plus jeunes l’époque avant Tinder », fait valoir avec humour la direction. Son nom, le Midnight Blue.

Ce sont les propriétaires du Phoenix et du Rideau Rouge qui sont derrière ce nouveau projet. L’ouverture de l’établissement, installé dans le sous-sol du Phoenix sur la rue du Parvis, est prévue pour le 24 octobre. Une dizaine d’employés ont été embauchés.

« Pour commencer, on veut ouvrir trois soirs semaine, soit du jeudi au samedi. On veut faire revivre l’époque des années 80 et 90 avec des DJ. Il va aussi y avoir de la musique d’aujourd’hui à partir de minuit », indique le patron de l’endroit, Alain Tremblay.

« On veut ramener le concept des dance floors avec des lumières. Cela devrait rappeler des souvenirs. Il va également y avoir la période des slows », poursuit-il.

Ce dernier a injecté avec sa conjointe environ 100 000 $ dans cette aventure. Le Midnight Blue pourra accueillir jusqu’à 285 personnes. Les travaux pour aménager les nouveaux locaux sont en cours. Aucun service de nourriture ne sera offert.

Soirées thématiques

La direction explique qu’elle souhaite également y tenir des soirées thématiques. La programmation sera dévoilée au cours des prochaines semaines.

Quant au décor, M. Tremblay précise s’être associé avec quelques artistes locaux pour dénicher une ambiance de l’époque. « Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées à la main. Le résultat va être le fun », promet celui qui croit toujours au concept de bar.

La semaine dernière, Le Journal révélait que le Maurice Nightclub avait fermé ses portes en septembre après seulement quatre mois d’activité. Le propriétaire affirmait que son établissement de la Grande Allée n’avait jamais été rentable.

Autre projet

Comme autre projet, M. Tremblay caresse l’idée d’ouvrir dans Saint-Roch un « bar secret », soit un « speakeasy », comme on dit dans le jargon populaire.

« Ce projet serait aussi dans le complexe du Phoenix. Il s’agirait d’un endroit secret. On pourrait réaliser ce projet d’ici un an. Nous avons déjà dessiné des plans. L’endroit compterait entre 20 et 30 places », conclut l’homme d’affaires.