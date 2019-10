Le débosselage sans peinture, comment ça marche?

Invité à l’émission Le Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio, Luc Nicholas a décortiqué le principe du débosselage sans peinture.

Celui qui est à la tête de l’entreprise Bossolution explique que cette technique qui présente des avantages autant économiques qu’environnementaux peut s’appliquer «autant pour un petit coup de porte d’un demi-pouce que de la grosseur d’un ballon de plage».

Suite à de la grêle, le débosselage sans peinture peut également être envisagé, car il évite de remplacer plusieurs panneaux de carrosserie et de les peinturer ensuite. M. Nicholas raconte à cet effet que «dernièrement, on a fait un RAV4, j’ai passé deux jours et demi dessus. Il était solidement magané. Juste sur le toit, on parlait à peu près de 400-450 bosses minimum.»

Au cours de cette émission, les animateurs ont aussi échangé sur la mise à jour incomplète du Toyota C-HR, de la grève chez General Motors, des stratagèmes des concessionnaires pour vendre toujours plus de véhicules. Ils livrent également leurs impressions sur les Cadillac XT6 et Mercedes-Benz GLE récemment conduits.

