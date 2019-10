Le SPVM dévoile un rapport sur le racisme

Le SPVM dévoile lundi un rapport très attendu sur les interventions de ses policiers à l'égard de citoyens, notamment de la communauté noire.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, le rapport ne serait pas très flatteur pour le corps policier.

Le rapport aurait été réalisé par des chercheurs indépendants qui auraient examiné diverses données en lien avec des arrestations.

La Ligue des Noirs du Québec a obtenu le feu vert de la Cour supérieure du Québec pour aller de l’avant avec une action collective contre le Service de police de la Ville de Montréal pour profilage racial. Le recours représenterait 4 millions de dollars et concerne quelque 500 victimes alléguées.

La personne désignée au dossier, Alexandre Lamontagne, avait été arrêtée en août 2017, en pleine nuit, dans le Vieux-Montréal, au terme d’un échange avec des policiers qui avait dégénéré.

Il avait été accusé, notamment pour entrave au travail des policiers et voies de fait, avant que les accusations soient retirées un an plus tard.

La Ligue des noirs demande des excuses publiques au SPVM. «Je rêve du jour où les gouvernements auront le courage de s’excuser et de demander pardon à la communauté noire pour les abus commis par leurs policiers», affirme Gabriel Bazin vice-président, Ligue des Noirs du Québec.

La mairesse de Montréal doit également réagir plus tard en journée.