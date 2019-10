L’eau sur Mars s’est volatilisée il y a 3,5 milliards d’années

Il y a environ 3,5 milliards d’années, l’eau des lacs et des rivières de la planète Mars s’est évaporée « du fait de fluctuations climatiques », selon une étude publiée lundi dans Nature Geoscience.

Il est largement admis que la planète rouge a possédé dans le passé de l’eau en abondance sous forme liquide, avec des lacs, des rivières et même peut-être un vaste océan qui couvrait la plupart des plaines du nord de la planète. Mais cette eau liquide a disparu sans que l’on sache réellement pourquoi ni comment.

Pour y voir plus clair, William Rapin du California Institute of Technology aux États-Unis et ses coauteurs ont étudié des données du rover américain Curiosity récoltées en 2017 dans le cratère de Gale, vieux d’environ 3,5 milliards d’années.

« Un moment crucial de l’histoire de Mars », selon l’étude. « Nous savons que durant cette période l’environnement de Mars était en train de changer radicalement. Son atmosphère était activement érodée par le vent solaire », explique à l’AFP William Rapin. « Nous sommes convaincus que cela a profondément altéré son climat », ajoute le chercheur.

Or l’analyse de centaines de mètres de couches géologiques distinctes effectuées dans le cratère de Gale met « en évidence la présence intermittente de dépôts de sels dans la roche sédimentaire », laissant supposer l’existence de périodes de forte évaporation de l’eau à cette époque.

« Nous découvrons une réalité faite de fluctuations climatiques, entre des périodes humides et sèches, qui nous informe à la fois sur les types d’ions disponibles dans l’eau liquide qui s’écoulaient à la surface, et aussi sur le type de changements environnementaux que la vie aurait dû affronter si elle existait sur Mars en ces temps », conclut William Rapin.