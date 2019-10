Les ingénieurs veulent redorer leur image

À peine sorti d’une tutelle de deux ans et demi, l’Ordre des ingénieurs (OIQ) dépense près de deux millions de dollars pour changer son logo et mener une campagne de publicité visant à « valoriser » la profession.

L’OIQ a senti le besoin de mener cette offensive même si l’« indice de confiance » du public à l’endroit de la profession, mesuré par des sondages, est passé de 49 % en 2013, au plus fort de la commission Charbonneau, à 73 % en 2017, un niveau plus élevé qu’avant les scandales de corruption et de collusion.

La campagne, qu’on peut notamment voir à la télé, coïncide avec le centenaire de l’OIQ. Elle vise particulièrement à « attirer » les jeunes vers les études en génie, explique la présidente de l’organisme, Kathy Baig, au cours d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

« On voit que les autres ordres professionnels font beaucoup de campagnes de valorisation, note Mme Baig. [...] Il y a une course pour recruter les meilleurs candidats. »

Surenchère de pubs

Ces dernières années, les corporations regroupant les dentistes, les comptables, les notaires et les avocats, entre autres, ont déboursé des millions de dollars pour se promouvoir auprès de la population.

L’Office des professions suit la situation, mais il n’a pas de critères précis pour évaluer le bien-fondé des publicités.

« Les ordres ont la latitude pour mener des campagnes de valorisation pour se faire connaître. Ils n’ont pas à se référer à nous », indique un porte-parole de l’organisme, Jacques Nadeau.

En 2011 et en 2012, l’OIQ avait investi près de trois millions $ dans une campagne publicitaire, mais il avait dû y mettre fin abruptement en raison notamment de la tenue de la commission Charbonneau.

En 2016, Québec a placé l’OIQ sous tutelle en raison de problèmes de gestion et de longs délais dans les enquêtes disciplinaires. Satisfait des progrès réalisés, le gouvernement a levé cette mesure inédite en février.