Pas de voies réservées « à court et moyen terme », sur le boulevard Hochelaga

Le président du RTC, Rémy Normand, assure que les deux voies additionnelles sur le boulevard Hochelaga seront dédiées aux automobilistes « à court et moyen terme », mais il n’exclut pas qu’elles soient un jour réservées au transport collectif.

La confusion régnait encore, lundi, sur le projet de réaménagement de cette artère majeure dans l’arrondissement Sainte-Foy.

Vendredi dernier, le maire Régis Labeaume avait indiqué que les six voies du futur boulevard, réaménagé au coût de 62 M$, seraient entièrement consacrées aux automobilistes pendant et après les travaux du tramway à proximité.

La publication d’un nouveau document, lundi, pour l’acquisition d’un bout de terrain du Canadian Tire (à l’angle d’Hochelaga et de la route de l’Église) a toutefois semé le doute.

Dans ce sommaire décisionnel, le comité exécutif écrit noir sur blanc qu’il est nécessaire de procéder à l’élargissement du boulevard Hochelaga « pour y aménager deux nouvelles voies qui seront réservées au transport en commun afin d’y permettre le rabattement de plusieurs circuits » du réseau structurant, mais aussi « d’accepter la circulation du boulevard Laurier et de la rue de Lavigerie lors des travaux du tramway et assurer une meilleure fluidité lorsqu’il sera en opération ».

Une « possibilité », dit Normand

Rémy Normand a tenté de clarifier les intentions de la Ville en mêlée de presse.

« À court terme et à moyen terme, ce n’est pas ça qui est envisagé [mais] on se garde toujours la possibilité de le faire. Pour l’instant, il n’y a rien qui nous permet de croire qu’on va avoir besoin de voies réservées entre le pôle de l’Université et le pôle à l’ouest, mais si un jour la situation est telle que ça prend une connexion entre les deux, on pourra disposer de cette voie-là, mais pour l’instant, ce n’est pas ça. »