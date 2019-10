Pour son anniversaire, Poutine gambade dans la taïga

Cueillette des champignons et randonnée avec le ministre de la Défense: Vladimir Poutine s’est offert un week-end d’escapade sibérienne, en amont de son 67e anniversaire lundi, selon des images diffusées par le Kremlin.

Tenue kaki, lunettes de soleil et chapeau sur la tête, le président russe y apparaît lors d’une promenade en pleine nature dans la république de Touva, près de la frontière avec la Mongolie, l’un des territoires les plus pauvres et reculés de Russie.

AFP

Comme régulièrement dans ce genre d’escapade, il était accompagné de son puissant ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, originaire de la région.

AFP

Dans la vidéo du Kremlin, M. Poutine ramasse des champignons, des baies sauvages et des pommes de pins. On le voit également observant à la jumelle ou prenant la pose avec les montagnes comme toile de fond.

« Nous avons grimpé au-dessus des nuages (...) à près de 2000 mètres », affirme Poutine, l’air essoufflé, dans une vidéo diffusée par l’État russe où il est également vu au volant d’un véhicule tout terrain.

AFP

Il s’agit d’un exercice médiatique habituel pour Vladimir Poutine, qui entretient savamment une image de virilité.

AFP

Par le passé, cet ancien officier du KGB, au pouvoir depuis vingt ans, s’était déjà mis en scène lors de parties de pêche, d’un vol en deltaplane avec des oiseaux migrateurs ou d’une plongée sous-marine.

Il est aussi ceinture noire de judo.