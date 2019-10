Qui se souvient de Ralph Nader?

Plus discret depuis quelques années, Ralph Nader a accepté de répondre à quelques questions du site de nouvelles Truthdig.

Mon survol de l’actualité américaine débute chaque matin par la consultation du site Real Clear Politics (RCP). J’y retrouve normalement des éditoriaux ou les principaux articles d’une diversité de journaux, progressistes comme conservateurs. Hier matin la lecture d’un des articles me conduisait sur un site ouvertement progressiste, Truthdig. C’est là que j’ai trouvé une entrevue accordée par Nader. L’historien en moi s’est alors manifesté puisque cet avocat de formation a eu un impact important sur la vie de ses concitoyens.

Ralph Nader s’est d’abord fait connaître par la publication de Unsafe at any speed. Le livre publié en 1965 est une virulente critique des pratiques des trois grands producteurs automobiles américains. Si les véhicules automobiles sont devenus peu à peu plus sécuritaires, c’est partiellement à Nader qu’on le doit.

S’il œuvre donc au départ comme avocat qui se bat pour les consommateurs américains, il n’hésitera pas à faire le saut en politique et présentera sa candidature pour l’élection présidentielle à quatre occasions (1996, 2000, 2004 et 2008).

Bien des observateurs de la scène politique se souviennent de son influence lors de l’élection de 2000. On lui reproche encore parfois d’avoir divisé le vote démocrate dans certains états, ce qui aurait favorisé l’élection de George W. Bush face à Al Gore. Nader avait répondu à ses détracteurs que si Gore avait besoin de lui pour battre Bush, il ne méritait tout simplement pas de gagner.

On considère généralement que les élections américaines ne se limitent qu’à un affrontement entre les deux grands partis. Des indépendants ou des tiers partis parviennent parfois à tirer leur épingle du jeu. Nader aura ajouté son nom à une courte liste aux côtés de Theodore Roosevelt (1912, il a favorisé à la victoire du démocrate Wilson) et Ross Perot (1992, il a favorisé la victoire du démocrate Clinton) comme candidats ayant eu un impact certain sur l’issue du scrutin en divisant le vote d’une des deux principales formations politiques.

Que fait maintenant Nader qui est âgé de 85 ans? Fidèle à ses principes, dans l’entrevue de Truthdig il avançait des arguments en faveur d’un soulèvement du 99% de la population dont abuserait le 1%. Aucun effet de surprise si j’ajoute qu’il favorise Elizabeth Warren pour la présente campagne électorale. Vous êtes d’attaque pour la lecture d’un article sur un site progressiste? C’est ici .

Je ferai éventuellement amende honorable en vous relayant des articles de sites plus conservateurs. En attendant la fréquentation de Real Clear Politics peut offrir quelques belles découvertes.