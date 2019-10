Résultat concluant d’un de vos conseils

Je vous avais écrit avant le début de cet été pour vous demander comment m’y prendre pour faire comprendre à une de mes voisines, qui s’était trop lourdement imposée à moi quand je suis arrivée dans ma petite maison de banlieue à l’été 2018, que je consentais à la fréquenter, mais à un rythme moins intense que celui qu’elle m’avait imposé l’an dernier.

Vous m’aviez dit que la seule façon de me faire comprendre était de le lui dire en termes polis mais clairs. J’ai trouvé ça ardu comme démarche je ne vous le cacherai pas. Et suite à celle-ci, j’ai senti que ma voisine l’avait mal pris, car elle fut une couple de semaines sans venir me solliciter d’aucune façon. Puis elle m’a invitée à venir prendre un café sur son balcon au début juillet.

J’y suis allée, craignant le pire. Ça a pris une bonne dizaine de minutes pour briser la glace avant qu’elle ne me dise que je l’avais effectivement choquée par ma demande, mais qu’après réflexion, ne voulant pas perdre la seule amie qu’elle avait dans le voisinage, elle préférait m’accorder l’intimité demandée. Ouf !

Soulagée

Tout le monde n’est pas obtus au point de ne pouvoir comprendre le bon sens. Vous en avez la preuve par l’honnêteté de cette voisine.