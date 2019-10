Retour au bercail pour Martin Grégoire

Martin Grégoire rentre au bercail après huit ans en Californie et une participation aux Jeux olympiques de Londres, en 2012.

Adjoint de Nicholas Perron avec le club de natation du Rouge et Or de l’Université Laval de 2007 à 2010, Grégoire est le nouvel entraîneur-chef. Il a été présenté aux nageurs, lundi, avant de tenir son premier entraînement. Il succède à Perron qui a remis sa démission, il y a quelques semaines, pour se joindre au Club de natation de Québec (CNQ).

De retour à Québec depuis novembre 2018, Grégoire n’en pouvait plus de la chaleur. « Les gens ne me croient pas, mais je n’étais plus capable de la chaleur, a souligné celui qui résidait à Palm Springs. C’était trop dur de me faire taper sur le clou par le soleil 365 jours par année.

« Je voulais aussi me rapprocher de ma famille et j’ai toujours adoré Québec, de poursuivre Grégoire qui baigne dans la natation depuis 25 ans. L’ouverture du poste à Laval a tombé du ciel. Je suis bien content de revenir au bercail. Le super Peps n’était pas là à mon départ et je reviens dans des conditions idéales et dans des installations de niveau international. Le plan est que notre association perdure plusieurs années. »

Miser sur le recrutement

Grégoire n’a pas perdu la piqûre du recrutement, lui qui s’acquittait de cette tâche essentielle pendant son premier passage avec le Rouge et Or. « J’ai toujours aimé beaucoup le recrutement. J’avais initié le recrutement international à Laval et c’est payant, mais je veux aussi recruter les meilleurs éléments au Québec. On a un excellent produit à offrir. Je vais rapidement contacter les entraîneurs un après l’autre et visiter les clubs. Je veux créer des alliances. Je ne connais pas les alignements des autres équipes en raison de mes années aux États-Unis, mais je n’ai pas un plan quadriennal. On va attaquer dès la première saison. »

Président du club et ancien entraîneur-chef, Jean-Marie De Koninck est très heureux du retour de Grégoire. « Martin possède un grand bagage international et des étudiants-athlètes, a-t-il souligné. Il est capable de vivre avec les exigences académiques des nageurs. Les deux ne sont pas incompatibles. C’est un atout qu’il connaît bien la machine. Tant sur le plan des installations que de l’encadrement, il revient dans de bien meilleures conditions qu’à son départ. » Dominant de 2006 à 2012 quand Grégoire veillait au recrutement, le Rouge et Or a depuis coulé à pic et ne compte que deux bannières sur une possibilité de 21 depuis 2013.

Jeux olympiques

Entraîneur-chef de l’Ouzbékistan à Londres, Grégoire fait-il une croix sur un retour aux Jeux olympiques ? « On ne fait jamais une croix sur les Jeux, mais mon mandat premier est de bien faire au championnat canadien universitaire. Si je fais un bon travail à ce niveau, il y a bien des chances que de bonnes choses se produisent. Tu ne peux pas faire une obsession des Olympiques parce qu’il y a tellement de facteurs que tu ne contrôles pas. »

Le Rouge et Or prendra part dès vendredi à Ottawa à la première manche de la Coupe universitaire.