Six acquisitions à considérer pour son pool de la NFL

La cinquième semaine d’activités de la NFL est déjà passée et pour certains poolers, il est peut-être temps de passer en mode vendeur. Pour les autres qui espèrent toujours renverser la vapeur, voici six acquisitions au ballottage qui pourraient vous donner un coup de main.

Gardner Minshew II, quart-arrière (disponible dans 76 % des ligues Yahoo!)

À son quatrième départ en 2019, le pivot des Jaguars de Jacksonville a obtenu son plus haut total de verges par la voie aérienne, soit 374. Il a également tenté un impressionnant total de 44 passes, lui qui en a réussi deux pour deux touchés. La nouvelle sensation du «meme game» a aussi couru sept fois pour 42 verges. Minshew II pourrait s’avérer une bonne solution pour les poolers en manque de constance au poste de quart-arrière

Carlos Hyde, porteur de ballon (disponible dans 34 % des ligues Yahoo!)

Le coordonnateur à l’attaque des Texans de Houston semble faire confiance à Hyde, lui qui a couru 21 fois avec le ballon contre les Falcons d’Atlanta. Il s’agissait de la deuxième fois cette saison qu’il effectuait 20 portées ou plus, lui qui présente une moyenne de 14,6 courses en cinq rencontres. Lors de sa dernière sortie, il a amassé 60 verges et un majeur.

Michael Gallup, receveur de passes (disponible dans 33 % des ligues Yahoo!)

Près du tiers des poolers n’ont toujours pas mis la main sur Gallup, une situation qui changera probablement dans la prochaine semaine. En effet, l’athlète des Cowboys de Dallas a attrapé sept des 14 passes envoyées dans sa direction pour 113 verges et un touché contre les Packers de Green Bay lors de la cinquième semaine. Il s’agit de la deuxième fois cette saison que l’homme de 23 ans produit de la sorte. Contre les Jets de New York, lors de la sixième semaine, il peut être considéré comme un receveur numéro 2 dans un pool.

Duke Williams, receveur de passes (disponible dans 100% des ligues Yahoo!)

Williams a disputé son premier match en carrière, dimanche, contre les Titans du Tennessee. Le footballeur n’a pas déçu avec quatre attrapés en autant de tentatives et un majeur. Même si les Bills de Buffalo sont en congé pendant la sixième semaine, son acquisition pourrait permettre à un pooler de créer une surprise plus tard dans la saison.

Gerald Everett, ailier rapproché (disponible dans 91 % des ligues Yahoo!)

Le joueur des Rams de Los Angeles a été visé pas moins de 11 fois par le quart-arrière Jarred Goff. Il a attrapé sept passes pour 136 verges de gains. Everett a aussi failli marquer son premier touché en 2019. Il semble même qu’il a pris la place de Tyler Higbee comme premier ailier rapproché de son club et devrait connaître une excellente semaine face aux 49ers de San Francisco.

Panthers de la Caroline, défensive (disponible dans 55 % des ligues Yahoo!)

Pour une troisième semaine consécutive, l’unité défensive des Panthers de la Caroline a réussi à amasser plus de 13 points (dans l’application Yahoo!). Dimanche dernier, dans un gain de 34 à 27 contre les Jaguars, elle a même inscrit son premier touché en 2019, en plus de récupérer trois ballons échappés. Des exploits qu’elle tentera de répéter contre les Buccaneers de Tampa Bay, qui forment la sixième équipe à concéder le plus de points aux défensives adverses depuis le début de la campagne.