Stars hollywoodiennes attendues cet automne

Il n’y a pas que l’été que Montréal accueille des tournages étrangers. Plusieurs films et séries télé américaines mettant en vedette des stars comme Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Sabrina Carpenter, Jay Baruchel et Elizabeth Perkins seront filmés dans la métropole cet automne, a appris Le Journal.

« On a eu un début d’année un peu lent en matière de tournages étrangers mais depuis le mois de juin, c’est reparti de plus belle », souligne le président des Studios MELS, Michel Trudel.

« Cet automne, il y a sept films ou séries américaines qui vont être tournés à Montréal. Ça va nous permettre de bien terminer l’année. Et je peux déjà dire que 2020 s’annonce prometteur pour les tournages étrangers au Québec. »

Photo Wenn

Parmi les productions hollywoodiennes qui s’installeront à Montréal au cours des prochaines semaines, on retrouve le film French Exit, une adaptation du roman du même titre qui mettra en vedette Michelle Pfeiffer et Lucas Hedges. Pfeiffer, 61 ans, était déjà venue tourner dans la métropole, il y a trois ans, avec Jennifer Lawrence pour le film Mother.

Photo Wenn

Autre film américain qui sera tourné à Montréal cet automne : Clouds, un drame biographique produit par le studio hollywoodien Warner qui relate l’histoire vraie de Zach Sobiech, un adolescent américain décédé d’un cancer des os en 2013, à l’âge de 18 ans. Après avoir appris qu’il lui restait seulement quelques mois à vivre, Sobiech avait enregistré une chanson intitulée Clouds, qu’il avait mise en ligne sur YouTube en décembre 2012. La vidéo a été visionnée à ce jour plus de 14 millions de fois.

C’est l’acteur américain Justin Baldoni (Jane the Virgin) qui réalisera Clouds. Le film mettra en vedette les jeunes acteurs Fin Argus, Sabrina Carpenter et Madison Iseman.

Photo Wenn

La liste continue

Le réalisateur américain Lee Daniels a aussi choisi Montréal pour tourner son prochain film, The United States vs. Billie Holiday, qui retracera une partie de la vie tumultueuse de la légendaire chanteuse Billie Holiday. C’est la chanteuse R&B américaine Andra Day qui incarnera Billie Holiday. Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Trevante Rhodes et Evan Ross feront aussi partie de la distribution.

Photo Wenn

Quelques séries télé seront aussi tournées à Montréal cet automne comme A Moody Christmas (avec Jay Baruchel et Elizabeth Perkins), la quatrième saison de The Bold Type et la seconde saison de Blood and Treasure.

Photo Wenn

Rappelons que la série historique Barkskins est toujours en tournage dans la région de Québec jusqu’à la mi-novembre.

SILENCE, ON TOURNE...

♦ French Exit : film d’Azazel Jacobs avec Michelle Pfeiffer et Lucas Hedges. En tournage de la fin octobre à la fin novembre.

♦ Clouds : film de l’acteur Justin Baldoni avec Sabrina Carpenter, Madison Iseman et Fin Argus. Tournage plus tard cet automne.

♦ The US vs. Billie Holiday : film de Lee Daniels avec Andra Day, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne, Trevante Rhodes et Evan Ross. Tournage du début octobre à la mi-décembre.

♦ A Moody Christmas : série télé avec Jay Baruchel, Elizabeth Perkins, Chelsea Frei et Denis Leary. Tournage à compter de la mi-octobre.

♦ The Bold Type – saison 4 : série télé avec Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy. En tournage jusqu’en mars 2020.

♦ Blood and Treasure – saison 2 : série télé. En tournage jusqu’à la mi-octobre.

♦ Barkskins : série historique en tournage dans la région de Québec jusqu’à la mi-novembre.