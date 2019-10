Vendeur de voitures, son employeur le laissait conduire malgré une interdiction

Le casse-cou en moto Tommy Bar-Longuépée arrêté sans permis au volant d’un véhicule la semaine dernière conduisait alors que ses deux patrons d’un concessionnaire automobile savaient qu’il lui était interdit de conduire.

Jeudi dernier, des policiers se sont rendus chez Tommy Bar-Longuépée où ils ont vu l’homme monter à bord d’une Dodge Ram et quitter les lieux. Le conducteur a été arrêté quelques instants plus tard, vers 8h25 du matin et il a admis «honnêtement» aux policiers que son permis était sanctionné depuis octobre 2014.

Bar-Longuépée avait fait parler de lui à l’été 2014 en publiant plusieurs vidéos de lui faisant des cascades sur une moto sport à 300 km/h. Il se disait membres des «Demond road», dont la devise était: «I don’t stop for the cops».

Vendeur de voitures

En plus d’avoir purgé une peine de 34 mois pour conduite dangereuse, mais aussi possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, Tommy Bar-Longuépée devait s’abstenir de conduire jusqu’en avril 2020.

Après avoir passé la fin de semaine en prison, l’accusé revenait devant le juge pour être remis en liberté pendant les procédures. Deux directeurs du concessionnaire Chrystler Sainte-Foy sont venus se porter garants de la liberté de leur employé. Bar-Longuépée a été présenté comme «l’image du garage» par son patron, un excellent vendeur qui aide les gens et qui s’est remis «sur le droit chemin» depuis un an et demi.

Par contre, ses deux patrons ont admis qu’ils savaient que l’accusé n’avait pas le droit de conduire et qu’ils l’ont vu conduire à plus d’une reprise, et ce, depuis le printemps. «C’est ses affaires», a indiqué son employeur lorsque le procureur de la couronne lui a demandé pourquoi il ne l’avait pas dénoncé.

Me Jean-Philippe Lanthier a mis l’accent sur le «mépris flagrant» de l’accusé pour l’ordonnance qui lui interdisait de conduire. Le juge a toutefois remis en liberté Tommy Bar-Longuépée estimant que les garanties fournies par son employeur étaient suffisantes et que ceux-ci étaient maintenant bien au fait des ordonnances à respecter.

L’accusé s’est aussi montré sérieux en disant au juge qu’il avait «beaucoup à perdre» s’il se faisait arrêter une nouvelle fois. Le vendeur de voitures n’a pas besoin de permis pour travailler.