Ville de Québec: les dépenses de voyages seront dévoilées systématiquement aux trois mois

L’administration Labeaume change de cap. Accusée depuis belle lurette par l’opposition de manquer de transparence au sujet de ses dépenses de voyages, elle entend désormais diffuser toute l’information sur son site web aux trois mois.

Il ne sera donc plus nécessaire de faire une demande d’accès à l’information pour obtenir le détail des frais engagés lors d’une mission à l’étranger. Cela vaut autant pour le maire Régis Labeaume que pour les autres élus municipaux ainsi que les fonctionnaires. La nouvelle politique de transparence à cet égard, proposée par le comité exécutif, doit être entérinée par le conseil municipal lundi soir.

Dans un document mis en ligne en matinée, on apprend que la Ville de Québec s’engage à diffuser systématiquement, sur «une base trimestrielle» les informations suivantes : le nom et la fonction de la ou des personnes qui ont effectué le déplacement; le but du déplacement; la date du déplacement; la ville où le déplacement a été effectué; les frais de transport, d’hébergement, de repas et autres frais inhérents; un descriptif des retombées attendues.

«On va faire comme le gouvernement pour les frais. Il n'y a pas de problème. On va juste faire une différence: on va bien expliquer à la population ce qu'on a fait là», a brièvement commenté le maire Labeaume lundi matin, promettant d’élaborer davantage en soirée.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, toute dépense de plus de 3 000 $ pour une mission à l’étranger et tout déplacement à l’extérieur du pays doivent être approuvés au préalable par le comité exécutif qui pond ensuite un sommaire décisionnel, lequel est public. Tout dépassement de coûts de plus de 10 %, par rapport au montant autorisé, doit aussi être approuvé par le comité exécutif.

Les pressions de Gosselin portent fruit

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Gosselin, est revenu à la charge plus d’une fois depuis son élection, en 2017, pour exiger que la Ville ouvre ses livres et publie elle-même les informations relatives aux missions à l’étranger sur son site internet sans attendre qu’on les lui demande.

Piqué au vif, le maire répondait à chaque fois que l’information était déjà accessible, rappelant que des journalistes l’accompagnaient en mission et rapportaient tous ses faits et gestes. Il avait notamment ridiculisé le chef de Québec 21 qui réclamait un bilan écrit de chaque mission lors d’une séance du conseil en mai 2018. «Vous voulez que je vous écrive un rapport comme à la petite école ? Voyons donc !», avait lâché Régis Labeaume à l’époque.

Au début du mois de septembre, l’opposition avait également dénoncé une explosion des frais de voyage dans la dernière année. Le maire avait alors expliqué que la hausse était due en grande partie à l’augmentation du nombre de missions à l’étranger effectuées par l’Office du tourisme.