GUILLOT, Mario



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Mario Guillot, époux de dame Céline Bouchard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Stéphane, Caroline (Guy Tremblay); ses petits-enfants: Ethan, Jordan et Malika; sa sœur et son beau-frère: Claudine (Christian Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Denis, Diane (Jean-Guy Bédard), Lise (Guy Théberge), Johanne; son cousin Richard Perron (Martine Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666