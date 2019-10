Ce fut le seul débat des chefs en anglais avec le premier ministre sortant, Justin Trudeau. Cinq modératrices et six chefs de parti sur scène — deux éléments déjà historiques en soi. Le résultat, lui, était plus décevant. Trop de « lignes » préfabriquées. Une inévitable cacophonie. De longue mémoire d’analyste politique, ce fut l’un des pires débats des chefs des dernières années. Point.

Depuis sa mauvaise performance au Face-à-Face TVA, les attentes envers le chef conservateur étaient immenses. Or, à l’impossible nul n’est tenu. Dès ses premières remarques, Andrew Scheer s’est déguisé en kamikaze maladroit. Il accusait en effet Justin Trudeau de mentir, d’être une fraude et un faux féministe. M. Scheer a même sorti le supposé blackface passé de M. Trudeau du cercueil blindé dans lequel l’électorat l’avait pourtant enterré.

Si carnassières fussent-elles, même les attaques cinglantes de Stephen Harper contre ses adversaires libéraux n’auront jamais été aussi hystériques. Préférant l’insulte répétitive à la « vente » de son propre programme, M. Scheer « trumpérise » de plus en plus sa rhétorique électorale.

Aux antipodes, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a montré à quel point il pratique un leadership nettement plus positif. Idem pour la chef du Parti vert, Elizabeth May qui, face à M. Singh, vise le même électorat progressiste.

Et l’urgence climatique ? Et le vieillissement de la population ? Et l’accès au logement et à la propriété ? Et les droits des Franco-Canadiens ? Meilleure chance jeudi soir, au prochain et dernier débat des chefs en français.