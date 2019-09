Découvrez le fatbike, le vélo conçu pour rouler sur la neige. Vous saurez tout de son usage, de son histoire et des lieux où le pratiquer.

h1 : Découvrez le fatbike : le vélo conçu pour rouler en hiver

Le fatbike, dont la traduction française est vélo à pneus surdimensionnés, est conçu pour les cyclistes qui veulent rouler dans la neige ou le sable. Dans cet article, vous découvrirez les capacités du fatbike, son histoire, et où en pratiquer pour en profiter pleinement.

2 : Qu’est-ce qu’un fatbike ?

Les fatbikes ont de gros pneus, afin de ne pas déraper sur la neige, la glace ou le sable. Par exemple, la norme actuelle est de 27,5 pouces de diamètre, par 4 à 5 pouces de large. Cette caractéristique permet de prendre de la vitesse avec assurance sur des terrains à haut risque de dérapage pour un vélo de montagne classique.

Le fatbike ne dérape pas, mais la surface doit être suffisamment ferme pour soutenir le poids du cycliste et de son vélo. Bien que le poids soit réparti grâce à la largeur de la roue, il sera difficile d’affronter plusieurs pieds d’épaisseur de neige poudreuse, surtout lors d’une tempête.

Pour maximiser la performance, les fatbikes sont généralement conçus en aluminium ou en carbone, car ces matériaux résistent aux chocs et aux intempéries, en plus d’être légers.

h3 : Pourquoi est-il soudainement populaire ?

Le fatbike existe depuis les années 80, mais seulement conçu par des fanatiques de vélo. Or, des pionniers américains comme la compagnie Salsa ont standardisé la production de ce modèle depuis une dizaine d’années, ce qui a rendu le fatbike accessible à un plus grand nombre de personnes.

Grâce au climat favorable des États-Unis, le vélo y est très populaire. Cela a permis la diffusion à grande échelle du vélo à pneus surdimensionnés, jusqu’à ce que la vague parvienne au Canada, mais surtout au Québec, où l’hiver rude donne tout son sens au fatbike.

Depuis 5 ans, on peut voir de plus en plus de vélos à pneus surdimensionnés circuler dans nos rues, car plusieurs compagnies ont envahi le marché avec des gammes de qualité et de prix adaptés à un public nettement plus grand. De nouvelles marques sont mises sur le marché tous les ans, proposant des crampons, des pneus sur mesure, des cagoules, des semelles chauffantes et des moufles pour cyclistes.

h3 : Où faire du fatbike ?

Vous avez de l’intérêt pour le fatbike ? Réjouissez-vous, car le plus grand centre de piste à fatbikes au monde se situe au Lac Delage, et il est géré par la compagnie Empire 47. Ceux-ci ont créé un sentier de plusieurs kilomètres, dont la qualité impressionne les pratiquants les plus assidus en provenance des quatre coins de la planète.

Malgré la présence de ce colosse à quelques kilomètres de Québec, ce ne sont pas les choix qui manquent. En effet, vous pouvez aussi profiter de pistes adaptées au Sentier du Moulin, au Bras du Nord, et au Mont Ste-Anne.

Par ailleurs, il existe des groupes organisés que vous pouvez retrouver sur Internet, nous pouvons notamment citer XC Bouetteux pour le fatbike de sable, et XC Fret pour des activités de fatbike dans la neige.

h2 : Où acheter un bon fatbike ?

Vous pourrez obtenir tous les conseils dont vous avez besoin en communiquant avec Mathieu Performance, un magasin de vélos dont les experts connaissent tout du fatbike. Cliquez sur le lien pour visiter leur section spécialisée en vélos à pneus surdimensionnés.