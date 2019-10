Démantèlement du plus vaste trafic de drogue jamais découvert au Royaume-Uni

LONDRES | Treize hommes ont été arrêtés mardi au Royaume-Uni dans le cadre d’une enquête sur le plus vaste trafic de drogue jamais découvert dans ce pays, représentant une valeur totale de plusieurs milliards de livres, a annoncé l’agence britannique de lutte contre le crime organisé.

Ces hommes, âgés de 24 à 59 ans, sont suspectés d’appartenir à la branche britannique d’un groupe criminel international « bien établi » ayant importé des Pays-Bas plus de 50 tonnes d’héroïne, de cocaïne et de cannabis valant « plusieurs milliards de livres », en utilisant « des sociétés-écrans néerlandaises et britanniques », a précisé la NCA dans un communiqué.

L’ampleur de ce trafic de drogue avait été mise au jour après l’interception, en septembre 2018, de trois chargements contenant 351 kilos de cocaïne, 92 kilos d’héroïne, 250 kilos de cannabis et 1,850 tonne de haschisch, d’une valeur totale de 38 millions de livres (42,3 millions d’euros) à la revente.

La NCA pense qu’à de nombreuses autres occasions, de la drogue a été importée au Royaume-Uni entre février 2017 et octobre 2018, cachée dans des chargements de légumes et de jus transportés par des poids lourds via les ports britanniques.

« Nous soupçonnons que ces hommes étaient impliqués dans une opération à échelle industrielle (la plus grande jamais découverte au Royaume-Uni), important des tonnes de drogues mortelles qui étaient distribuées à des groupes criminels à travers le pays », a commenté Jayne Lloyd, responsable régionale des enquêtes à la NCA.

En collaboration avec la police néerlandaise, « nous croyons avoir démantelé une route d’approvisionnement en drogue bien établie », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de cette enquête, quatre hommes et deux femmes avaient été arrêtés en avril aux Pays-Bas sur base de mandats d’arrêt européens. Ils attendent leur extradition au Royaume-Uni.