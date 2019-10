Financement participatif: une petite municipalité amasse 100 000 $

Une municipalité de la Matapédia de 2300 habitants pourra se payer la Cadillac des passerelles grâce à une campagne de financement participatif inédite qui a permis d’amasser plus de 100 000 $ en deux mois.

Le projet de construction d’une nouvelle passerelle piétonnière au-dessus de la rivière Matapédia à Causapscal a mobilisé la communauté au-delà de toutes les espérances de la municipalité.

En 63 jours, la campagne de sociofinancement instaurée sur la plateforme La Ruche a permis de récolter 106 296 $, soit 212 % de l’objectif initial de 50 000 $. Ce qui la place ni plus ni moins au deuxième rang des campagnes les plus lucratives de l’histoire de l'organisme La Ruche, fondé il y a six ans.

Participation importante

Les simples citoyens, d’anciens résidents ou des amateurs de pêche qui fréquentent les lieux ont été nombreux à faire une contribution. Certains ont sorti jusqu’à 5000 $ de leur poche pour financer la nouvelle structure et les montants de 100 $ sont entrés plus rapidement que les billets de 20 $, une surprise agréable pour les organisateurs.

Les milieux des affaires et communautaires, notamment l’industrie forestière, ont aussi répondu à l’appel.

Photo courtoisie, La Ruche

«Si Causapscal, à 2300 habitants, dans la quatrième MRC la plus pauvre du Québec, a réussi à réaliser ça, je vous laisse entrevoir ce que l’on pourrait réaliser dans les municipalités qui ont de plus amples moyens, par exemple. On peut réaliser de grandes choses», pense Julien Boucher, directeur de La Ruche au Bas-Saint-Laurent.

L’ancienne passerelle, qui fait partie intégrante du paysage de la municipalité depuis 42 ans, était vieillissante au point où, l’été dernier, on ne pouvait permettre que plus de dix personnes s’y trouvent au même moment.

Elle est pourtant positionnée au coeur du village, près d’un site historique et d’un lieu très populaire pour la pêche au saumon.

Sentiment d’appartenance

«On est très, très satisfaits, reconnaît le maire de Causapscal, André Fournier. [...] Ça a créé un engouement. Les gens ont un sentiment d’appartenance. On s’est aperçus que les gens y tenaient à leur passerelle. Ça a fait une mobilisation populaire.»

La construction de la nouvelle passerelle coûtera près de 1 million $. Le montant récolté par le financement participatif permettra d’installer un éclairage DEL et l'utilisation de bois d'ingénierie pour la construction.

La municipalité affirme que la passerelle sera la première au Québec à voir le jour en bois d’ingénierie et avec ce type de design. Elle souhaite maintenant obtenir le soutien financier des paliers de gouvernement supérieurs avant d'aller de l'avant avec la réalisation du projet.