Gilles Lépine de retour avec le Rouge et Or

Quelques mois après son départ de University of British Columbia (UBC) comme directeur des sports, Gilles Lépine est de retour dans le giron du Rouge et Or de l’Université Laval.

Responsable du programme Rouge et Or de 2004 à 2016 avant son départ pour la Colombie-Britannique, Lépine a été nommé directeur du développement philanthropique.

« C’est un beau retour dans ma famille et dans un bel environnement de travail », a mentionné Lépine, qui est entré en fonction la semaine dernière. « C’est un autre défi emballant. À UBC, j’ai rencontré des donateurs, mais je ne l’ai jamais fait à temps plein. »

La culture philanthropique est très différente dans les deux organisations. « UBC est le programme sportif le plus riche au Canada, alors qu’on part pratiquement à zéro à Laval, a-t-il résumé. On retrouve six employés à temps plein à UBC dont le mandat est de recueillir des dons et dont l’objectif annuel est de 2,5 millions. À Laval, le fonds du Rouge et Or est de 2 millions. »

« On ne part pas de zéro, mais nos efforts étaient un peu brouillons, d’ajouter Lépine. Nous n’avions pas les ressources ni une stratégie claire. Je ne dénigre personne parce que je faisais aussi partie des gens qui ont tenté de dénicher des dons. »

Objectifs

Lépine vise deux objectifs. « Je veux changer la culture du don, a-t-il souligné. Je souhaite aussi développer une permanence du don afin de laisser un legs qui va se perpétuer dans le temps. Je veux établir les bases du futur. Ma connaissance du milieu et des gens va aider, mais tout part des entraîneurs, des administrateurs, des bénévoles et des athlètes. Ce sont les meilleurs ambassadeurs pour ouvrir des portes. »

Lépine a été embauché comme travailleur autonome conjointement par le Rouge et Or et la Fondation de l’Université Laval. Une évaluation sera faite en juin.