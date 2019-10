«Je suis extrêmement fier de mon équipe» - Jonathan Marchessault

Les rivalités se forment bien souvent par des affrontements en séries éliminatoires. Celle entre les Golden Knights de Vegas et les Sharks de San Jose suit exactement cette tangente.

Les deux formations se sont affrontées lors des deux derniers printemps, et l’animosité ne cesse de croître.

«C’est quand même du beau hockey, mais, depuis l’an passé, on voit vraiment que l’intensité a augmenté. Souvent, si les matchs ne sont pas serrés, on voit beaucoup d’accrochages ou des petites niaiseries qui arrivent après les sifflets», a mentionné l’attaquant Jonathan Marchessault lors d’une entrevue accordée au réseau TVA Sports.

Comme si ce n’était pas assez, les rivaux de la division Pacifique ont commencé la saison avec une série aller-retour. Des matchs à sens unique remportés 4-1 et 5-1 par les Golden Knights.

«Je suis extrêmement fier de mon équipe. Je pense que nous sommes sortis forts. On a sincèrement dominé du début à la fin. Quand on joue bien, on sait que nous sommes une très bonne équipe. On l’a démontré dans les deux derniers matchs, où on a complètement dominé.»

Une équipe améliorée

Les attentes sont grandes pour la formation du Nevada. Après des saisons de 109 et de 93 points, les Golden Knights sont perçus par plusieurs comme étant les favoris de la division Pacifique.

«Je pense que notre équipe s’est améliorée. On est confiant en tant qu’équipe, on sait qu’on est capable d’être une puissance dans la LNH. C’est juste à nous autres de le démontrer avec constance.»

Un départ qui fait mal aux Sharks

Après avoir affronté les Sharks à plusieurs reprises dans les derniers mois, Jonathan Marchessault est convaincu que la formation californienne restera un rival coriace. Il croit toutefois que les Sharks ont perdu de leur identité.

«Je pense que les Sharks sont encore une très bonne équipe, mais ils ont perdu un petit quelque chose quand ils ont perdu leur capitaine Joe Pavelski. Je pense que ça paraît beaucoup. C’est une grosse perte pour eux, mais ça fait partie de la “game”.»