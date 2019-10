Le «fuyard en bobettes» plaide coupable

L’homme de Boischatel qui avait initié une poursuite de 167 km en volant d’un VUS de la SQ a plaidé coupable en racontant au juge comment la drogue avait «détruit» sa vie.

C’est un homme qui dit avoir tout perdu et détruit sa vie en raison de sa consommation de méthamphétamine qui est venu plaider coupable aux accusations de conduite dangereuse et de vol de véhicule mardi. Tôt le matin du 16 aout 2017, Jimmy Raymond-Bélanger avait créé tout un émoi lorsqu’il s’était emparé d’un véhicule de la SQ pour rouler sans s’arrêter sur 167 km, parfois à 200 km/h sur l’A-40, gyrophares allumés.

Quelques minutes plus tôt, les policiers s’étaient rendus chez lui à Boischatel pour répondre à un homme en crise. Pendant l’opération, les policiers avaient brisé une fenêtre de la maison pour tenter de communiquer avec Raymond-Bélanger lançait «des cris de détresse» et qui se promenait avec un extincteur dans la maison.

Pendant que les policiers étaient à l’arrière de la maison, l’accusé avait sauté par la fenêtre brisée de devant en bobettes avant de s’emparer d’un véhicule patrouille avec les clés dans le contact.

Longue Poursuite

Le fuyard en bobettes avait finalement arrêté sa course à Louiseville. À ce moment, l’accusé s’était calmé et avait collaboré avec les policiers tout en s’excusant à plusieurs reprises. Après avoir fait sept jours de prison, l’homme de 32 ans a suivi une thérapie fermée d’un mois et participé aux rencontres des AA pendant des mois.

Devant le juge, Jimmy Raymond-Bélanger a dit que sa consommation l’avait mené à un état de psychose au point où il se sentait surveillé et sous écoute. «Je suis en faillite, j’ai tout perdu» a raconté celui qui vit maintenant chez son père à Sept-Îles.

L’informaticien avait fait beaucoup d’argent dès l’âge de 17 ans en lançant des compagnies d’hébergement web. En raison de sa consommation il avait cependant vendu l’une d’entre elles, une décision qui n’était «pas très intelligente», a-t-il expliqué.

Souhaitant éviter un casier judiciaire notamment pour relancer une entreprise dans le web avec des investisseurs américains, l’accusé a demandé une absolution inconditionnelle, faisant valoir qu’il avait aussi fait une semaine de détention lors de son arrestation.

Le juge Christian Boulet a rappelé à l’accusé que la longue poursuite aurait pu avoir de graves conséquences pour d’innocentes victimes. Par contre il a accordé une absolution à l’homme sans antécédent judiciaire compte tenu de chemin personnel parcouru depuis les faits.