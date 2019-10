Mory entre dans l’histoire

À son arrivée avec le Rouge et Or de l’Université Laval, le golfeur Baptiste Mory espérait simplement pouvoir obtenir une place régulière sur l’équipe. Cinq ans plus tard, le Français a tout écrasé sur son passage, raflant quatre titres provinciaux pour réécrire le livre des records du programme.

Mory a confirmé sa légende la semaine passée à sa dernière compétition du RSÉQ quand il a enlevé les honneurs du championnat provincial au club de golf Val des Lacs, à Sainte-Sophie, pour la quatrième année de suite, finissant à égalité en tête avec son coéquipier David Tweddell.

Quatre couronnes du RSÉQ ainsi que sept victoires sur le circuit en cinq ans, la tâche de celui qui voudra s’attaquer aux performances de l’étudiant en administration des affaires dans le futur s’annonce titanesque.

« On ne s’habitue pas vraiment, mais je me sens assez bien. C’est une grande satisfaction pour moi. Il y a eu plusieurs bons joueurs qui sont passés par le Rouge et Or. Chaque année, les compteurs sont remis à zéro et ce n’est pas facile de gagner. Il faut se battre chaque année », a répondu humblement le champion de 23 ans. Ses chiffres paraissent d’autant plus monstrueux qu’il s’était amené en sol québécois avec des ambitions bien modestes.

« Il y a un peu de surprise. Au début, je me disais que ce serait bien d’être dans le top 5 pour faire l’équipe et me battre pour faire les tournois. Ensuite, j’ai eu une bonne première année.

« J’ai commencé l’entraînement physique, ce qu’on n’avait jamais fait en France et ça m’a vraiment aidé. Ça a amélioré mon jeu. Les bons résultats ont commencé à apparaître et je me suis dit qu’il y a moyen de faire des choses pas mal [intéressantes] dans cette équipe », a raconté Mory.

Un dernier titre en mire

Si Mory a été le meilleur joueur au Québec depuis cinq ans, le golfeur a un dernier objectif en ligne de mire. Deux fois vice-champion canadien en 2017 et 2018, il tentera d’ajouter le trophée manquant à son tableau de chasse à la fin mai lors des championnats nationaux qui se tiendront dans la province.

« J’aimerais le gagner en équipe et sur le plan individuel. On parle d’un 72 trous, alors il peut se passer plus de choses. Les parcours sont un peu différents et généralement plus compliqués. Et il y a tous les gars de l’Ouest qui jouent du gros golf », a expliqué Mory, qui malgré ses succès, ne compte pas faire le saut chez les professionnels.

1- Baptiste Mory

Golf | Administration des affaires

Photo courtoisie, Yan Doublet

Élu golfeur par excellence du RSEQ pour la 4e année de suite, un record, à la suite de sa victoire au Championnat provincial à égalité (-2) avec son coéquipier David Tweddell, contribuant à la 18e bannière de suite du Rouge et Or.

2 - Florence Leduc

Golf | Aménagement et environnement forestiers

Photo courtoisie, Yan Doublet

Elle a remporté son 1er championnat du RSEQ ainsi que son 1er titre d’athlète par excellence en carrière à sa 2e saison, aidant Laval à gagner le titre pour la 4e année de suite.

3 - David Tweddell

Golf | Administration des affaires

Photo courtoisie, Yan Doublet

Son cumulatif de -2 au Championnat du RSEQ lui a procuré la victoire, à égalité avec son coéquipier Baptiste Mory.

Performances dignes de mention

Catherine Gariépy

Golf | D. Pharmacie

Elle a contribué au 4e championnat du RSEQ de suite de l’équipe féminine du Rouge et Or grâce à sa 3e place à l’individuel, 9 coups derrière la tête.

Rosalie Lepage-Tremblay

Rugby | Génie civil

Elle a marqué 2 essais dans la victoire de 46-6 du Rouge et Or à Sherbrooke vendredi, ce qui confirmait la saison régulière parfaite (6-0) des Lavalloises.

Jean-Philippe Lévesque

Soccer | Médecine dentaire

Joueur du match dans la victoire de 4-0 du Rouge et Or à Sherbrooke dimanche, il a marqué deux buts. Unique marqueur et joueur du match dans le gain de 1-0 contre Concordia vendredi, il a ajouté un but et une aide dimanche dans la victoire de 3-2 face à McGill.

Laura Perron-Wojcik

Soccer | Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Elle a marqué deux fois dans un gain de 5-1 de Laval à Sherbrooke dimanche, méritant le titre de joueuse de la rencontre.

Maude Archambault

Basketball | Comptabilité

Élue sur l’équipe d’étoiles du tournoi hors-concours à UNB ce week-end où le Rouge et Or a gagné 2 de ses 3 matchs, elle y a marqué 18, 13 et 16 points.

-Avec la collaboration de Mathieu Tanguay