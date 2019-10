Nouvel album pour le couple formé par Andrea Lindsay et Luc De Larochellière

MONTRÉAL – L’histoire d’amour entre Andrea Lindsay et Luc De Larochellière se décline une fois de plus sur disque. Le couple a lancé, mardi soir à la Cinquième Salle de la Place des Arts (PDA) de Montréal, son plus récent effort intitulé «S’il n’y avait que nous».

Enregistré sous la supervision de Marc Pérusse, l’album s’articule autour de l’amour et sur fond de musique folk-pop, mais aussi rock. Les pièces sont chantées en duo.

Leur nouvelle collaboration sera disponible sur les plateformes numériques ce vendredi et en copie physique le 25 octobre.

Ce disque n’est pas une première pour les deux auteurs-compositeurs-interprètes. Par contre, la sortie de leur autre album concocté ensemble en studio, «C’est d’lamour ou c’est comme», remonte à 2012.

Andrea Lindsay et Luc De Larochellière ont quelques dates de spectacle à leur agenda commun avant la fin de l’année. Ils doivent également revenir à la Cinquième Salle de la PDA les 7 et 8 février prochain.