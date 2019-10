Orji Okwonkwo et Bacary Sagna honorés

Le milieu de terrain Orji Okwonkwo a été nommé joueur par excellence de l'Impact de Montréal pour la saison 2019, tandis que le défenseur latéral Bacary Sagna a été choisi l’athlète le plus méritant en défensive, mardi.

À sa première campagne avec l'Impact, Okwonkwo a terminé l'année avec huit buts, soit le plus haut total pour un joueur disputant sa saison initiale avec le club depuis Didier Drogba, qui en avait marqué 11 en 2015. Il a ajouté deux passes décisives en 28 matchs, dont 24 titularisations, et 1784 minutes de jeu.

Okwonkwo a terminé au deuxième rang de l'équipe pour les buts et les tirs (55), de même qu'à égalité au 10e rang de la Major League Soccer (MLS) avec deux matchs de plus d'un but.

De son côté, Sagna a fini au quatrième rang chez l'Impact et au premier chez les défenseurs avec 2630 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, aidant le club à remporter le Championnat canadien.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Il a inscrit son deuxième but en carrière en MLS le 10 août à Chicago et a conclu la saison au troisième rang dans l'équipe avec trois mentions d'aide. Sagna a totalisé 2180 minutes en 26 matchs joués.