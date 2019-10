P.-A. Méthot en mode disco

MONTRÉAL – Les années 1980, 1990 et country derrière lui, P.-A. Méthot s’imprègne maintenant de la fièvre disco. L’humoriste s’affaire actuellement à répéter pour son nouveau spectacle qu’il présentera ce dimanche, au Centre Bell, à Montréal.

Dans quelques jours, l’artiste et ses nombreux invités transporteront le public plus de quatre décennies dans le passé, au milieu des années 1970, à l’époque où le disco connaissait ses heures de gloire et où les looks en mettaient plein la vue.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le volet humour du «Party Disco» réunira les comiques Michel Barrette, Dominic Paquet, Anthony Kavanagh, Jonathan Roberge et Billy Tellier qui proposeront des numéros inédits.

Pour la portion musique de la soirée, P.-A. Méthot a convaincu The Stramps de venir chanter «Disco Inferno», Nanette Workman d’interpréter «Lady Marmelade», Martin Stevens de revisiter «Love Is In The Air», ainsi que le couple formé de Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier de se frotter au classique «Dancing Queen».

Les billets pour le «Party Disco» de P.-A. Méthot peuvent être achetés à evenko.ca.