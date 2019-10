Québec remet 8 millions $ dans l’usine de Fortress en Outaouais

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé mardi un prêt de 8 millions $ à l’entreprise britanno-colombienne Fortress, qui vient de fermer temporairement son usine de cellulose de Thurso, en Outaouais.

La suspension des activités, qui durera au moins trois mois, a entraîné la mise à pied de plus de 300 travailleurs.

«Le litige commercial entre les États-Unis et la Chine de même que la diminution de la consommation de vêtements et de tissu en Chine ont déstabilisé la demande pour la pâte dissolvante et entraîné une baisse significative des prix», a expliqué Fortress dans un communiqué.

Québec a indiqué que le prêt de 8 millions $ «permettra à Fortress d’instaurer des mesures de conservation des actifs pendant la fermeture de l’usine et de compléter le processus de sollicitation visant sa vente».

À la Bourse de Toronto, la valeur de l’action de Fortress a plongé depuis le début de l’année, passant de 1,65 $ à sept cents. Le titre s’échangeait à plus de 8$ en 2017.

En prêtant 8 millions $ à Fortress, le gouvernement espère sauver les importants investissements qu’il a effectués dans les installations de Thurso depuis 2010, lesquels totalisent 107 millions $.