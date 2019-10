Tout près des 20 000 visiteurs

La 12e Classique de golf de la Fondation Sourdine au bénéfice des élèves de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, présentée le 12 septembre dernier au club Le Grand Portneuf sous la présidence d’honneur de Nicholas P. Pedneault, président et chef de la direction de Congebec, a réuni 130 participants et a permis d’amasser 55 000 $ voués à la réussite scolaire et sociale d’enfants éprouvant d’importantes difficultés de communication. De gauche à droite, sur la photo : Frank Skubski, directeur national des ventes, Diatec ; Andrée Boisclair, présidente fondatrice et directrice générale, École oraliste de Québec ; Mathieu Lord, associé propriétaire, Garco ; Sandra Ferguson, directrice générale, Fondation Sourdine ; Nicholas P. Pedneault, président d’honneur, et Martin Cousineau, président du CA de la Fondation Sourdine et président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe.