Un débat cacophonique

Avant de parler du débat d’hier, parlons de la différence entre le Québec et le reste du Canada.

Ça appuyait sur le piton, comme on dit. Ça brassait la cage.

Or, la première question du débat d’hier concernait les relations internationales.

« Dans une ère de Brexit et de protectionnisme américain, comment allez-vous protéger les intérêts et les valeurs du Canada ? »

On entendait une mouche voler.

Non seulement ça : mais au débat de TVA, diffusé mercredi dernier, les duels duraient trois minutes alors qu’hier, ils duraient... 40 secondes.

Tout de suite, on s’est dit : « Voici un débat totalement canadian, rien ne va dépasser, rien ne va choquer... »

Et des discussions cacophoniques ?

Or, ce ne fut pas le cas.

Oh, le chef du Parti conservateur a eu une excellente ligne concernant SNC-Lavallin (« Personne ne veut que le premier ministre se mêle d’une enquête judiciaire, vous ne voudriez pas vivre dans un pays qui permette ça »), mais ce n’était pas suffisant pour remonter la côte.

Quant à Jagmeet Singh, il était super sympathique, mais son sourire cachait un certain mépris du Québec.

« Toute ma vie, on m’a jugé sur mon apparence, a-t-il dit concernant la loi 21. Moi, ce que je veux faire, c’est rassembler plutôt que diviser... »

Or, que dit monsieur Singh ? Il affirme que la loi 21 est discriminatoire alors qu’elle est appuyée par 70 % des Québécois !

Et vlan dans les dents !

Pour ce qui est de Maxime Bernier, on peut être en désaccord avec ses prises de position, mais dire qu’il est d’extrême droite et anti immigrants est complètement faux. On peut critiquer les seuils d’immigration du gouvernement actuel sans être nécessairement un raciste.