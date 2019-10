Un retour en force pour Xavier Dolan

Moins de deux mois après la sortie de son décevant premier long métrage anglophone Ma vie avec John F. Donovan, Xavier Dolan rebondit de belle façon en proposant Matthias & Maxime, un des films les plus tendres et les plus émouvants de sa carrière.

Ce nouveau long métrage (son huitième) qui a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, en mai dernier, marque un retour aux sources pour Dolan. Après avoir tourné ses deux films précédents avec des vedettes françaises (Juste la fin du monde) et internationales (Ma vie avec John F. Donovan), le cinéaste québécois est revenu tourner en toute liberté, dans un environnement qui lui sied bien, avec ses amis et dans sa langue maternelle. Et le résultat est franchement réussi.

Amour et amitié

Matthias & Maxime raconte l’histoire de deux amis de longue date, Maxime (Xavier Dolan) et Matthias (Gabriel D’Almeida Freitas) qui doivent s’embrasser pour le tournage d’un court métrage réalisé par la sœur d’un de leurs copains. Ce baiser réveillera en eux des sentiments amoureux qui viendront chambouler leur amitié, mais aussi la dynamique de leur bande d’amis.

On retrouve dans Matthias & Maxime certains éléments qui ont toujours fait la force des films de Xavier Dolan comme ses dialogues, qui sont ici plus savoureux que jamais.

Dans une mise en scène plus sobre et dépouillée que d’habitude, le cinéaste explore plusieurs de ses thèmes de prédilection comme l’identité sexuelle, le désir et les relations mère-fils. Mais avec ce film à la fois drôle et émouvant, Dolan a aussi voulu rendre hommage à l’amitié en filmant une bande de copains jouée par plusieurs de ses propres amis (dont Catherine Brunet, Antoine Pilon et Pier-Luc Funk). Les scènes où ils sont tous réunis sont d’ailleurs réjouissantes tellement leur complicité est palpable.

En se donnant un des rôles principaux de son film pour la première fois depuis Tom à la ferme (en 2014), Dolan livre l’une de ses meilleures performances en tant qu’acteur. À ses côtés, Gabriel D’Almeida Freitas impressionne par son naturel et son charisme.

Film doux et délicat rempli de tendresse, Matthias & Maxime n’a pas la charge dramatique de certaines des œuvres précédentes de Dolan comme Mommy ou Juste la fin du monde, mais il réussit à venir nous chercher différemment, tout en finesse et en retenue.

Matthias et Maxime (4/5)

Un film de Xavier Dolan

Avec Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida Freitas et Anne Dorval