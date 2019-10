FAUCHER, Patricie Giroux



À l'Hôpital Général de Québec, le 5 octobre 2019, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée dame Patricie Giroux, épouse de feu M. Lucien Faucher. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle est allée rejoindre son époux Lucien et son fils Eric. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Antonio Saraïlis), Michelle (Denys Sirois) et Alain (Elaine Parent) ; ses petits-enfants : Christian (Caroline Rosa) et Réna Saraïlis, Marc-Antoine Sirois (Marie-Eve Bélanger), Sarah-Aude et Anne-Sophie Faucher ; ses arrière-petits-enfants : Antoine et Pénélope ; ses sœurs : Jeannine Giroux (feu Julien Langevin), Mariette Giroux, Cécile Giroux (feu Philippe Bailly) ; sa belle-sœur Simone Faucher (feu Henri Pelletier, feu Roger De Meyer), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Yvette Giroux, feu Roger Giroux (feu Mariette Delisle) et feu Louis-Philippe Giroux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca