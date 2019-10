JULIEN, Thérèse Allaire



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 1er octobre 2019, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Allaire, épouse de feu Roger Julien, fille de feu madame Amanda Rood et de feu monsieur Léonidas Allaire. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Line (Christian); son fils Yves; sa sœur Jacqueline Roy; ses belles-sœurs de la famille Julien : Jacqueline, Cécile et Marianne; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 1er étage du CHSLD Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association Pulmonaire de Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.pq.poumon.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.