PAPILLON, Gilles



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 5 octobre 2019, à l'âge de 72 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gilles Papillon, fils de feu monsieur Roméo Papillon et de feu madame Irène Sauvageau. Il demeurait à Saint-Casimir, autrefois à Portneuf. La famille recevra les condoléances, à partir de 13 h 30,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Papillon laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Odile (feu Jean-Claude Lefebvre), Michel (Murielle Nobert), Yvon, Monique (Gaston Delisle), Robert, René, Nicole (Robert Talbot), feu Mario (Wilma Poppe, Robert Bulton), feu Bernard, feu Sylvie ainsi que sa filleule Nataly Papillon, ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dr Jean Frenette et à tout le personnel du 3 ième étage du CHSLD de Saint-Casimir pour leur dévouement et leur respect ainsi qu'à tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca