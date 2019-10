LEBLOND MERCIER, Thérèse



Au CHSLD St-Gervais, le 5 octobre 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois est décédée madame Thérèse Mercier, épouse de feu Georges Leblond et fille de feu Pierre Mercier et de feu Maria Lacroix. Elle demeurait à Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Louise Fortier), feu Françoise (Laval Desjardins), Louise (Jeannot Ouellet), Denise (feu Jean-Louis Mathieu), Rénald (Sylvie Rousseau) et Gilbert (Vanessa Taddei) ainsi que ses petits-enfants: Stéphanie, Mathieu et Cynthia Leblond, Sandra, Nicolas et Karine Desjardins, Sonia, Dany et Nancy Ouellet, Geneviève Leblond, Luc et Jonathan Leblond; ses arrière-petits-enfants: Odile et Evelyne Carrier, Elliot et Chloé Bouffard, Kellyane et Zachary Lévesque. Elle était la sœur de: feu Rosa (feu Rosaire Leblond), feu Pierrette (feu Antoine Audet) et Pierre (Ginette Toussaint). De la famille Leblond, elle était la belle-sœur de: feu Raymond (feu Émilia Labrie), feu Lionel (feu Émilia Labrie), feu Omer (feu Thérèse Carrier), feu Marie-Laure, feu Yvonne (feu Joseph Alexandre Bourget), feu Alphonse (feu Rollande Leblond), feu Thérèse (feu Charles-Aimé Carrier), feu Rosaire (feu Rosa), Germaine (feu Jean-Paul Doiron), feu Ange-Aimée, Philippe (Marcelle Godbout) et Marie-Claire (Rosaire Théberge). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Gervais pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la