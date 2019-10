GARANT, Charles



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 6 octobre 2019, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédé monsieur Charles Garant, époux de feu madame Thérèse Caouette. Il était le fils de feu monsieur Théophile Garant et de feu dame Hermina Laflamme. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Sonia Rancourt), Germain, Léonard (Julie Grégoire), Normand (Carole Faucher); ses petits-enfants: Samuel, Jérémie, Xavier (Karolane Coderre), Laurie-Anne (Jean-Christophe Drolet) Garant et Étienne Garant; ses frères et sœurs: feu Georges, feu Émilien, feu Luc, feu Maurice, feu Robert, feu Gérard, Wellie, Alida, feu Lucienne, feu Gracia, Jean-Paul, ainsi que leur conjoint(e), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caouette: feu Paul et feu Cécile. Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la