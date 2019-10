LIZOTTE-TANGUAY

Marie-Jeanne



À Montréal, le 2 octobre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Lizotte, épouse de feu Bernard Tanguay. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (Jean Guerra), André et Georgette (Roger Boisclair); ses petits-enfants: Isabelle (Vincent), Vincent (Priska), Noémie, Mélissa (Marc), Raphaël, Florence (Thomas) et Émile; ses arrière-petits-enfants: Sarah, Alexandre, Mathias, Antoine, Jérôme, Jules et Éléonore; ses filleules: Denise et Pierrette; ses neveux et nièces ainsi que ses fidèles et aimantes gardiennes Lise et Maria. La famille recevra les condoléances audès 10h.La famille voudrait faire un merci tout spécial aux intervenants du CLSC Ahuntsic-Cartierville, section Service à Domicile pour leur soutien constant, compétent et respectueux.