LANGLAIS, Noëlla



Au centre d'hébergement du Jeffery Hale, le 19 septembre 2019, à l'âge de 97 ans et 1 mois, entourée de ses deux filles, est décédée madame Noëlla Langlais, épouse de feu monsieur Alfred Labbé.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h 30La mise en niche aura lieu après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle (feu Robert Garon) et Linda (Clément Gagnon); son fils Serge; ses petits-fils : Philippe Labbé Beaudoin (Geneviève Beaupré), Nicolas et Simon Labbé Harvey ainsi que leur père André Harvey; sa sœur Germaine Turgeon ses arrière-petits-enfants Jérôme et Félix; ainsi que ses neveux et nièces. Un merci spécial au quatrième étage du Jeffery Hale, une équipe chaleureuse et bons envers leurs patients. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, Québec, Téléphone : 418 684-2260, Site web :www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.