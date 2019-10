LÉTOURNEAU, Michel



À son domicile, le 1er octobre 2019, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédé monsieur Michel Létourneau, époux de madame Ellen Noël, fils de feu dame Anita Lalumière et de feu monsieur Laurent Létourneau. Originaire de Montréal, il demeurait à Québec.Outre son épouse Ellen Noël, il laisse dans le deuil ses filles: Valérie (Jean- Philippe Côté), Maude (Marc-Antoine Robert); ses petits-fils: Philippe et Elio; ses frères et sœurs: Yves, Louise (Serge Brideau), Diane (Gilles Giroux), Sylvie, il était aussi le frère de feu Richard; ses neveux: Christian, Ken, Philip et ses nièces: Marie-Noëlle, Geneviève, Julie, Véronique et Stéphanie, oncles, tantes, cousins, cousines et amis fidèles. La famille tient à exprimer sa reconnaissance envers les équipes de soins palliatifs et de soins à domicile du CLSC de Limoilou. Nous voulons remercier particulièrement monsieur Yvon Déry, pour son professionnalisme, sa compassion et son dévouement à prendre soin de Michel durant les 8 dernières semaines. Nous tenons également à remercier tout spécialement le Dr Yves Bolduc pour l'accompagnement privilégié qu'il a offert à Michel et à sa famille. La famille accueillera parents et amis pour les condoléances, à lale vendredi 11 octobre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 12 octobre 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mount Hermon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles sur place.