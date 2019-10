Femme enceinte tuée devant le CHUL: Jonathan Falardeau-Laroche coupable

L’homme accusé de négligence criminelle causant la mort d’une femme enceinte de 40 semaines sur le boulevard Laurier en août 2016 a été reconnu coupable, le juge estimant qu’il a «menti» et agi «égoïstement» pour préserver son permis malgré ses crises d’épilepsie.

C’est le verdict sévère auquel en est venu le juge Pierre-L. Rousseau après avoir délibéré pendant trois mois et demi, depuis la fin du procès en juin. Falardeau-Laroche avait happé Marie-Pier Gagné, 27 ans, qui sortait d’un rendez-vous de routine pour son enfant à naître au Centre mère-enfant du CHUL.

Photo Simon Clark et courtoisie

Au même moment, l’homme de 25 ans venait de rencontrer son neurologue, le Dr Michel Sylvain, qui a affirmé au procès avoir fait «une recommandation claire» de ne pas conduire à l’accusé. Malgré cette récidive d’épilepsie diagnostiquée, Falardeau-Laroche avait pris son véhicule et la route en direction ouest sur le boulevard Laurier après le rendez-vous.

C’est à ce moment que le conducteur aurait eu une «absence» tandis que Marie-Pier Gagné était sur le terre-plein central, en train de traverser le boulevard.

Des crises d’épilepsie

Dans sa décision, le juge a d’abord établi que l’accident qui a tué Mme Gagné «ne peut être que dû à une absence», et donc à une crise d’épilepsie. De plus, il retient le témoignage du médecin traitant de Falardeau-Laroche, qu’il considère comme «crédible».

Le Dr Sylvain a «toujours tenu le même discours» quant à la conduite automobile et s’est conformé à «ses obligations déontologiques».

À l’inverse, l’accusé «invente» lorsqu’il présente sa version selon laquelle le médecin lui a dit de ne pas prendre son véhicule s’il ne se sent pas bien. Le juge ne «croit» pas l’accusé sur ce point.

Ses mensonges «en disent long sur son insouciance», a estimé le juge. La conduite automobile «n’est pas un droit», mais un «privilège». En conduisant, un conducteur engage sa responsabilité.

«Sa responsabilité pénale est élevée», a conclu le juge et il a menti «égoïstement» pour conserver son permis, a poursuivi le juge dans son verdict sévère.