Formation et «coaching» pour la gestion du changement

Durant les trois prochaines années, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) offrira une « formation et coaching en gestion du changement » à plus de 200 employés.

Dans ce contexte, le Réseau veut organiser un total de 40 jours de formation en 2020, 2021 et 2022.

Il s’agit essentiellement de séances de formation et de sessions de coaching individuel pour l’équipe de direction du RTC, pour l’ensemble des gestionnaires, pour une série d’acteurs clés en contact avec les employés terrain et pour les conseillers en ressources humaines.

Les séances peuvent inclure des activités interactives et dynamiques, des quizz, des exercices, des exemples bâtis à partir du vécu des participants, des exemples bâtis sur mesure ou encore une séquence d’activités d’apprentissage, détaille-t-on.

Au terme de la formation et du coaching individuel, le RTC s’attend à ce que l’employé assume son rôle comme « leader de changement » et qu’il assimile « la dimension humaine du changement ».

Comme il s’agit d’un appel d’offres visant à susciter la concurrence et à obtenir le prix le plus bas possible, aucun montant projeté pour ce contrat ne figure dans le document du RTC.