Keith Kinkaid disputait un premier match officiel dans la LNH depuis le 19 février. Il a fait face à un barrage de 39 tirs.

« Je me suis battu un peu avec la rondelle au début. Ils ont placé des gros bonshommes devant moi. Les tirs parvenaient jusqu’à moi et, par chance, me frappaient. C’était mon premier match depuis longtemps. Je crois que je dois être meilleur. »

– Keith Kinkaid

Pour la première fois de l’histoire, les trois premiers matchs de la saison du Canadien ont nécessité la prolongation. Chaque fois, cette situation aurait pu être évitée.

« Nous jouons avec l’énergie du désespoir lorsque nous tirons de l’arrière par deux buts. On devrait jouer avec la même intensité durant tout le match. On se met dans le pétrin en ne jouant pas de la bonne façon. »

– Nate Thompson

« On a démontré du caractère, on n’a pas abandonné. Tous les points sont importants. »

– Keith Kinkaid

Joel Armia a marqué deux buts et ajouté une passe. Chacun de ses trois points a été récolté à la suite d’un bel effort. Parfois en territoire neutre, parfois en zone adverse.

« Nous avons suffisamment de talent dans ce trio pour marquer des buts quand on ajoute de bonnes habitudes de travail. Le but de KK (Jesperi Kotkaniemi) en est un bel exemple. Sur cette séquence, nous avons mis l’effort qu’il faut pour gagner des matchs. »

– Joel Armia

Jack Eichel a mené l’attaque des Sabres avec la quatrième soirée de quatre points de sa carrière.

« Le dernier match avait été frustrant, spécialement pour moi. Je n’avais pas été très bon. On peut retirer beaucoup de positif de ce match, mais il y a encore des points à améliorer. »

– Jack Eichel