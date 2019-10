Vous envisagez de passer une journée ou un week-end dans Charlevoix ? Pourquoi ne pas y aller à bord du Train de Charlevoix ? C’est ce que j’ai fait le week-end dernier. Et j’ai adoré. Le départ de Québec s’effectue au bas de la chute Montmorency pour un trajet de 125 km, entre fleuve et montagne jusqu’à La Malbaie. Le Train de Charlevoix vous fait découvrir des paysages de fleuve et de ciel à perte de vue avec arrêt dans 7 villes et villages côtiers de Charlevoix, dont Baie-St-Paul à l’Hôtel Le Germain Charlevoix (La Ferme) pour changer de train. Prenez soin de réserver un siège « côté fleuve » pour ne rien manquer. Rendu à La Malbaie, profitez-en pour prolonger votre séjour avec une nuitée au Manoir Richelieu, un incontournable. Renseignements : https://traindecharlevoix.com/ (1-844-737-3282).

120 ans de plaisirs gourmands

Photos courtoisie

Fairmont Le Manoir Richelieu vous attend le week-end du 15, 16 et 17 novembre pour son 19e Gala des Grands Chefs, l’évènement culinaire le plus spectaculaire de Charlevoix ! Pour la première fois, l’évènement sera organisé en collaboration avec la Fondation du cancer du sein du Québec, avec la participation de la chanteuse Lulu Hughes (photo). Plusieurs forfaits sont disponibles : Le Grand Marché, le vendredi soir (rencontre avec producteurs locaux et cocktail dînatoire). Le samedi, en journée, des ateliers-conférences sont au programme. En soirée, le cocktail précédera le dîner de gala avec un menu gastronomique inspiré et élaboré par le directeur culinaire Sylvain Cuerrier (photo) en compagnie des chefs invités qui ont tous été chefs exécutifs au Manoir Richelieu : Guy Tremblay (1984 et 1986), Marcel Bouchard (1986-1987), Heinrich Meesen (1993-1998), Jean-Michel Breton (2000-2012) et Patrick Turcot (2012-2017). Le dimanche matin, un brunch clôturera ce week-end d’exception. Le thème du Gala 2019 « 120 ans de plaisirs gourmands » est un clin d’œil au Manoir Richelieu qui fête ses 120 ans cette année. Renseignements : https://galadesgrandschefslmr.com

Belle rencontre

Photo courtoisie

Fidèle à ses habitudes, ce groupe de retraités (ou presque) du Journal de Québec s’est organisé récemment un repas très spécial, alors que le chroniqueur de chasse et pêche du Journal, Julien Cabana, leur a offert une dégustation de saumon fumé du lac Ontario apprêté à sa façon. Peut-être la recette secrète de Julien se retrouvera-t-elle dans un nouveau livre ? Dans l’ordre habituel, sur la photo : le photographe Karl Tremblay, le chroniqueur Julien Cabana, le photographe René Baillargeon et le chroniqueur arts et spectacles Serge Drouin.

Toute une feuille de route

Photo courtoisie

Percy Carriapen est directeur de la restauration au Fairmont Le Manoir Richelieu depuis avril dernier. Il supervise les équipes de la restauration du Manoir Richelieu tout en coordonnant les opérations et les activités courantes du département. Récemment il m’a raconté son parcours de globe-trotter avant d’arriver à La Malbaie. Des îles Seychelles, en début de carrière au début des années 2000, Percy a rejoint une première fois la grande famille Accorhotels avec un séjour de deux ans (2003-2005) au Novotel World Trade Centre à Dubai avant d’effectuer plusieurs séjours dans les Maldives, un autre en Afrique de l’Ouest et un de plusieurs années (2011 à 2018) au Lux Le Morne Mauritius à l’île Maurice. Ayant fait ses études en France, Percy n’a pas encore l’accent de Charlevoix, mais je suis persuadé que ça viendra.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc-André Fortin (photo), chanteur québécois (Star Académie 2005), 38 ans... Sean Lennon, chanteur, fils de John Lennon et Yoko Ono, 44 ans... Annika Sorenstam, ex-golfeuse professionnelle suédoise, 49 ans... Guylaine Tremblay, comédienne et actrice québécoise, 59 ans... Michel Caron, de Levy Honda, 63 ans... Bun Tean Khuong, restaurateur du Vieux-Québec, 67 ans... Nicole Croisille, chanteuse française, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 octobre 2018. Venantino Venantini (photo), 88 ans, acteur italien, célèbre pour sa présence à la distribution des Tontons flingueurs et de bien d’autres comédies des années 60... 2017. Jean Rochefort, 87 ans, un des acteurs les plus populaires du cinéma français... 2016. Guy Nadon, 82 ans, musicien, surnommé le « roi du drum »... 2005. Jacques Larochelle, 85 ans, a œuvré dans le domaine artistique pendant 30 ans... 1978. Jacques Brel, 49 ans, chanteur belge... 1954. Olivier Guimond père, comédien québécois.