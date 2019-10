Lévis mettra fin à son aide au marché public

La Ville de Lévis mettra fin au financement de son marché public, qui n’a pas donné les résultats escomptés. Elle espère en ouvrir un nouveau sur les terres de la ferme Chapais qu’elle réclame au fédéral.

Le maire Gilles Lehouillier demande que le fédéral lui cède les terres de la ferme Chapais pour en faire le plus grand jardin communautaire de la province et pour y installer un marché public.

Déjà, un marché est installé dans le quartier Miscéo, près du Centre des congrès de Lévis. Ouvert en 2014, il n’a cependant pas répondu aux attentes, a concédé le maire, qui a annoncé lors de la période de questions de sa conférence de presse mercredi, que Lévis ne prolongerait pas son aide financière au-delà de la fin du contrat d’ici deux ans. En ce moment, la Ville finance la portion extérieure du marché.

Les commerçants seront rencontrés. Mais déjà, plusieurs avaient déserté l’endroit, qui était jugé peu visible. M. Lehouillier estime quant à lui que l’espace était trop restreint. Le futur marché public serait saisonnier, soit six mois par année. Le maire aimerait qu'une coopérative soit formée.

En conférence de presse, il a utilisé l'expression «grand marché», qui renvoie à celui de Québec. Invité à préciser, il a souri en disant que ce serait peut-être un «petit marché».

Le maire de Lévis a demandé aux partis fédéraux en campagne électorale de céder à sa municipalité pour la somme nominale de 1 $ les terres d’une superficie de 40 hectares situées à Saint-Romuald pour réaliser ses projets.

«C’est un des éléments les plus importants de la campagne», a fait valoir M. Lehouillier. «Si on a été capable de céder Espace 400e à Québec pour une somme nominale, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas céder à Lévis la ferme Chapais pour une somme nominale.»

La Ville veut aménager des jardins communautaires, pour lesquels il y a «un engouement» à Lévis. On veut aussi en faire un site événementiel pour y tenir des événements extérieurs, grâce à sa configuration en forme d’amphithéâtre. Des sentiers pédestres sont aussi dans les plans.

«Ça ferait partie de nos 10 grands parcs urbains», envisage Gilles Lehouillier.

