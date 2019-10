Malade, elle interpelle les partis

Une jeune femme frappée de plein fouet par le cancer deux fois en un an lance un cri du cœur aux partis politiques fédéraux pour faire passer l’assurance-emploi de 15 semaines à un an en cas de maladie.

« Il faut que ça change. Je parle pour mon histoire, ma vie, ma famille, mes enfants. Regardez-moi. C’est à moi que vous dites non », scande haut et fort Émilie Sansfaçon, qui habite Saint-Augustin-de-Desmaures.

L’assurance-emploi verse un maximum de 15 semaines de prestations de maladie lorsqu’une personne est incapable de travailler et qu’elle n’a pas d’assurance privée.

Dernièrement, les libéraux de Justin Trudeau se sont engagés à bonifier le régime de 15 à 26 semaines s’ils sont réélus. « Ce n’est pas suffisant, il faut un an », soutient la mère d’une fillette de deux ans et belle-maman d’un garçon de sept ans.

Émilie Sansfaçon l’a appris à ses dépens. À pareille date l’an dernier, elle recevait un diagnostic de cancer colorectal. Dix jours plus tard, elle se faisait retirer les deux tiers de l’intestin, en plus de subir des traitements de chimiothérapie durant six mois. « J’avais un cancer de stade 3 », dit-elle.