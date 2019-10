Miley Cyrus hospitalisée

Miley Cyrus a demandé à ses fans de lui envoyer de «bonnes ondes» ce mardi, après avoir révélé sur Instagram qu'elle était à l'hôpital.

Selon certaines sources, elle souffrirait d'une angine, mais la chanteuse et actrice n'a pas dévoilé le mal qui l'accable.

Capture d'écran Instagram

Elle a par contre assuré à ses fans qu'elle ferait le nécessaire pour pouvoir être présente au Gorillapalooza, un concert de charité pour aider les gorilles et autres espèces menacées.

«J'essaie de me soigner aussi vite que possible pour être présente au Gorillapalooza avec Ellen DeGeneres, Portia de Rossi et Bruno Mars ce week-end. Envoyez-moi de bonnes ondes! J'espère que les dieux des Rock Stars m'enverront un boost d'énergie pour dégager cette saleté! On a des gorilles à sauver!», a-t-elle posté en légende d'un selfie d'elle sur son lit d'hôpital.

Capture d'écran Instagram

Plus tard, la chanteuse a aussi publié une photo d'elle, devant un miroir, alors que sa mère Tish lui brosse les cheveux.

«La façon dont on se présente aide à déterminer comment on se sent. Merci maman d'aider cette petite malade à être un peu plus présentable. Les mères sont les meilleures», a-t-elle légendé la photo.

Capture d'écran Instagram

Et sa mère n'est pas la seule personne à lui rendre visite : son petit ami du moment, Cody Simpson, est venu la voir et elle a partagé un selfie avec lui, écrivant en commentaire: «Le petit-ami est passé me voir à l'hôpital.»

Capture d'écran Instagram

Il s'agit en outre de la première fois que Miley Cyrus déclare que le jeune acteur est son nouveau compagnon.