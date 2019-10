Québec cache des données, selon le PLQ

Les données sur l’immigration permanente au Québec depuis l’élection du gouvernement Legault sont toujours indisponibles, un an après son arrivée au pouvoir, déplore le Parti libéral du Québec.

En effet, sur le site web du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), les derniers bulletins statistiques sur l’immigration permanente au Québec concernent les six premiers mois de l’année 2018. Avant les appels de notre Bureau parlementaire, les statistiques les plus récentes concernaient le premier trimestre de l’année 2018.