Six mois de prison pour l’inventeur du Plexcoin

L’inventeur du Plexcoin, Dominic Lacroix, qui «joue au fin finaud» et qui se «moque» du système de justice, devra faire six mois de prison, avec la possibilité d’être libéré s’il dévoile finalement ses mots de passe.

Lacroix a été reconnu coupable d’outrage au tribunal une deuxième fois parce qu’il refuse de transmettre un bilan de ses actifs et de remettre ses mots de passe à l’administrateur provisoire chargé de rembourser les investisseurs floués. Aussi le juge Daniel Dumais a-t-il décidé «d’envoyer un message clair».

Il a prononcé l’incarcération immédiate de Dominic Lacroix, afin que ce dernier aille réfléchir. L’homme de 37 ans a été condamné à six mois de prison, mais pourra revenir devant le juge périodiquement pour s’expliquer et le convaincre qu’il accepte de se soumettre aux ordonnances de la cour.

«La tolérance à des limites», a dit le juge Dumais, parlant d’un «bilan bidon» que Lacroix lui a présenté lors de son dernier passage en cour, en juillet. Dans sa décision, le juge ajoute que les passages en cour de l’inventeur du Plexcoin sont remplis de «mensonges, cachettes et contradictions».

Selon l’administrateur provisoire, au moins 107 bitcoins évalués à 1,5 M$ sont disparus. «Les actifs connus ne balancent pas», a dit le juge.

Bien que Lacroix ait été condamné pour n'avoir fourni ni bilan de ses actifs ni reddition de comptes, ainsi que pour avoir refusé de révéler ses mots de passe, le tribunal souhaite toujours obtenir de lui des informations. Le juge Dumais estime «inacceptable et injustifié» qu’aucune information ne soit transmise.

«Le tribunal est convaincu qu’il en sait plus qu’il ne le laisse entendre», et le juge Dumais croit donc qu’une période d’incarcération donnera des résultats.

En appel

Lacroix avait écopé de deux mois d’incarcération et d'une amende de 10 000$ lors de sa première condamnation pour outrage, mais il n’a toujours pas purgé sa peine puisqu’il a fait appel de la décision. Suivant la peine qui lui a été imposée aujourd'hui, Lacroix devra, en plus des six mois d’incarcération, faire 240 heures de travaux communautaires.