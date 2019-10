Un adolescent de 15 ans porté disparu à Laval

LAVAL | Le Service de police de Laval (SPL) demande l’aide de la population afin de retrouver un adolescent de 15 ans porté disparu depuis mardi matin.

[Personne disparue recherchée] Le SPL recherche Jean-François Duc, âgé de 15 ans. Ce matin, il a quitté sa résidence en tenant des propos qui laissent craindre pour sa sécurité. Il pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal.

➡️Détails : https://t.co/8HBgtrsZwg pic.twitter.com/nUOfjdMcO3 — Police Laval (@policelaval) October 8, 2019

Jean-François Duc a quitté sa résidence en tenant des propos qui laissent craindre pour sa sécurité, a indiqué le SPL dans son avis de disparition. Il pourrait se trouver sur le territoire de Laval ou de Montréal, plus précisément dans les parcs ou près de l’école Calixa-Lavallée à Montréal.

Le jeune homme mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 68,2 kg (150 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et parle français.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail à capuchon gris et un pantalon de jogging gris.

Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911.