Un crachat à la figure

J’ai envie de reformuler sa question, et de vous demander : « Vous n’êtes pas tannés de vous faire cracher à la figure, chers Québécois ? De vous faire traiter de racistes et de xénophobes ? »

« Votre campagne est axée sur le courage. Or, vous n’avez fait preuve d’aucun courage en ne combattant pas la loi discriminatoire du Québec.

Pour cette dame, la cause était entendue. La loi 21 EST discriminatoire, point final.

Et par le fait même, les Québécois qui l’appuient à 70 % sont racistes !

Elle a dit ça comme ça, tout bonnement, sans la moindre gêne, comme si ça tombait sous le sens, en plein débat national ! Débat organisé par la Commission des débats de chefs et diffusé par la CBC !

Et personne n’a trouvé ça déplacé !

De deux choses l’une : ou la question d’Althia Raj était écrite et approuvée par les organisateurs du débat, et la CBC doit s’excuser et s’expliquer.