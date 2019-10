Un guide pratique pour les amateurs de cuisine... et de l’automne

C’est aussi le temps des récoltes et de faire des provisions pour l’hiver.

La mise en conserve, dont nous vous présentons dans ce cahier les rudiments ainsi que quelques recettes toutes plus délicieuses les unes que les autres, nous permet de profiter de nos légumes préférés toute l’année.

Cette technique peut sembler complexe lorsqu’on n’y est pas habitué, mais grâce aux conseils que notre collaboratrice Amélie Deschênes a dénichés auprès d’experts et dans plusieurs ouvrages de référence, Le Journal vous offre ce guide pratique, qui vous facilitera la vie et rendra la mise en conserve des plus agréables.